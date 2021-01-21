İki milyonluk plaket: Hande Fırat'ın ardından bir istifa daha

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Medya Oscarları Ödül Töreni'nde, bir patronun Erdoğan'dan plaket almak için son anda 2 milyon lira "sponsor" desteği verdiği ortaya çıkmış, bu gelişme gündeme gelmeden hemen önce derneğin yönetiminde yer alan Hande Fırat'ın istifa ettiği öğrenilmişti.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Hande Fırat'ın ardından Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in de pazartesi günü istifasını verdiği öğrenildi.

Törende Erdoğan'dan plaket alan Murat Kapki'nin bunun için son anda 2 milyon lira verdiği ve listeye adını yazdırdığı, bu bilginin de Sabah yazarı olan dernek başkanı Şebnem Bursalı tarafından kendisine iletildiğini söyleyen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, duruma tepki göstermiş, Bursalı ise iddiayı yalanlamıştı.