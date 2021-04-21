İki kulüp daha Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldı

İspanyol Atletico Madrid ve İtalyan Inter futbol kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne dahil olmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada, "Bugün toplanan kulüp yönetimi, projeye katılmama kararını diğer kulüplere bildirme kararı aldı. Projeye katılmayı kabul ettiğimiz koşullar artık yok. Kulübümüz için, ilişkili olduğumuz diğer gruplarla, özellikle taraftarımızla kurduğumuz harmoni çok önemli. Futbolcular ve antrenörler kararı memnuniyetle karşıladı" denildi.

Inter'in açıklamasındaysa, "Kulübümüz, Avrupa Süper Ligi projesine artık dahil olmadığını doğrulamaktadır. Taraftarımıza en iyi futbol deneyimini sunma taahhütümüze bağlıyız. Finansal istikrarı sağlama çerçevesinde, rekabeti geliştirme, dünyadaki tüm taraftarları heyecanlandırma hedefi olan bir kulüp olarak bu vizyon doğrultusunda sevdiğimiz spor için kurumlarla ve hissedarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de, Reuters'a yaptığı açıklamada, projeden İngiliz takımlarının çekilmesinin ardından projenin gerçekleşecek gibi görünmediğini söyledi.

Milan da yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu. Juventus da yaptığı açıklamayla projenin artık gerçekleştirilemeyiceğini söyledi. Projede kalan takım sayısı şu an 2. Real Madrid ve Barcelona.