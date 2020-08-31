İki kentte kaçak koronavirüs testleri ele geçirildi

Adıyaman ve Şırnak’ta yapılan aramalarda kaçak Covid-19 test kitleri ele geçirildiği bildirildi.

Şırnak’ta polis tarafından 24-30 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerin yanısıra 5 bin 20 adet kaçak Covid-19 test kitinin ele geçirildiği açıklandı. Sözkonusu operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da ise polis ekiplerinin iki medikal firmasında yaptıkları aramada 75 adet kaçak Covid-19 test kitlerinin ele geçirildiği bildirildi. Aramanın ticareti yasak olan ve ithali izne tabi olan Covid-19 test kitlerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi. İki firmanın sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.