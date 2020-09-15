İki kentte açık alanda sigara içme yasağı

Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu'da da Covid-19 tedbirleri kapsamında, halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ordu'da Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır.”

Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu cadde, sokak, pazaryerleri ve sahil bandında Covid-19 salgınını önlemek,maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi döneminde sigara içmek yasaklanmıştır.#Maske #Mesafe #Temizlik pic.twitter.com/lp3B2obk8i — T.C. Fatsa Kaymakamlığı (@FatsaKaymakamlk) September 15, 2020

Satıcılar hariç tutuldu

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Avni Çakır başkanlığında Covid-19 salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

Açıklamada, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirtilerek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.