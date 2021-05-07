İki kadın sporcuya şiddet uyguladığı iddia edilen Efe Mehmet Aydın'a ödül

Kadın Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu en iyi teknik direktör ödülü Fatih Vatanspor'u çalıştıran Efe Mehmet Aydın'a verildi.

Aydın'a ödül verilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan spor yorumcusu ve muhabir Burcu Eken, Efe Mehmet Aydın'ın iki kadın sporcuya şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunurken "Kadına şiddet’e plaket veren ilk ülke olduk" dedi.

Kadına şiddet’e plaket veren ilk ülke olduk‼️



Nasıl mı? Buyurun 👇🏼



18 Nisan 2019 tarihinde Kütahya’da oynanan Türkiye Genç Kızlar maçından sonra 2 sporcu “Yarı Çıplak” bir halde “7 saat” boyunca şiddete maruz kalıyor! pic.twitter.com/9yRDw4IPaZ — Burcu Eken (@burcuekentv) May 6, 2021

Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya’da 18 Nisan 2019 tarihinde oynanan Genç Kızlar maçından sonra iki kadın sporcuya işkence uyguladığını belirten Burcu Eken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da Aydın’a “futbolcularına saldırıda bulunmaktan” 60 gün hak mahrumiyeti verdiğini kaydetti.

Eken, öte yandan şiddet olayının mahkemeye taşındığının altını çizerken, "Olay burada da bitmiyor. Adli mercilere taşınıyor. Kütahya 6. asliye Ceza Mahkemesi’nde bu davanın 2 duruşması yapılıyor. 3. Duruşma 27 Mayıs’ta görülecek yani 21 gün sonra!" dedi.