İki işçi daha iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Manisa Alaşehir Ulaştırma ve Eğitim Alayı şantiyesinde 40 gün önce beş metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Mehmet Kurt hastanede yaşamını yitirdi.
Kroman Çelik'in Kocaeli Dilovası'ndaki yeni fabrika inşaatında çalışan 52 yaşındaki Yusuf Sakarya ise 16 Ocak günü gezer köprülü vinç yolunda kaynak yaparken 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 iş cinayetleri raporunu açıklamıştı.
Rapora göre geçtiğimiz yıl en az iki bin 427 işçi yaşamını yitirdi, en çok ölüm tarım-orman, inşaat ve sağlık alanında yaşandı.
Yusuf Sakarya...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 20, 2021
52 yaşında...
16 Ocak günü Kroman Çelik'in Kocaeli Dilovası'ndaki yeni fabrika inşaatında gezer köprülü vinç yolunda kaynak yaparken 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti... Adanalı... Ailesine ve inşaat işçilerine başsağlığı diliyoruz... pic.twitter.com/PtY4Hiktpg
Mehmet Kurt...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 20, 2021
50 yaşında...
40 gün önce Manisa Alaşehir Ulaştırma ve Eğitim Alayı şantiyesinde beş metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı...
Hastanede hayatını kaybetti...
Kahramanmaraş Elbistanlı...
v/Maraş Pusula ve Maraş Ana Haber pic.twitter.com/jObgt0Es7o