İki işçi daha iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Manisa Alaşehir Ulaştırma ve Eğitim Alayı şantiyesinde 40 gün önce beş metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Mehmet Kurt hastanede yaşamını yitirdi.

Kroman Çelik'in Kocaeli Dilovası'ndaki yeni fabrika inşaatında çalışan 52 yaşındaki Yusuf Sakarya ise 16 Ocak günü gezer köprülü vinç yolunda kaynak yaparken 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 iş cinayetleri raporunu açıklamıştı.

Rapora göre geçtiğimiz yıl en az iki bin 427 işçi yaşamını yitirdi, en çok ölüm tarım-orman, inşaat ve sağlık alanında yaşandı.