İki doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Eski Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Eren ve Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Eski Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Eren ve Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İki doktorun ölüm haberini Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından #ölüyoruz etiketiyle duyurdu.

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