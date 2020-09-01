İki doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Eski Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Eren ve Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
İki doktorun ölüm haberini Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından #ölüyoruz etiketiyle duyurdu.
COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz Dr.Muhanned Mushavah'ın yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. https://t.co/h8Lc3FEYJg— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 31, 2020
Iğdır eski il sağlık müdürü Dr.Nevruz Erez'i COVID-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 31, 2020
Yakınlarına, meslektaşlarımıza ve tıp camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/yIt2OA6MX8