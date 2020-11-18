İki cunta lideri Bolivya’dan kaçtı

Bolivya'nın yeni devlet başkanı Luis Arce'nin göreve başladığı ve Evo Morales’in sürgünden döndüğü günlerde iki cunta lideri yurtdışına kaçtı.

Dış Haberler

Bolivya’da geçen yılki ABD destekli darbeyle istifaya zorlanan eski devlet başkanı Evo Morales’in ülkeye döndüğü günlerde cunta yönetiminin iki bakanı ülkeden kaçtı.

Cunta yönetiminin Hükümet ve Savunma Bakanları Arturo Murillo and Fernando López’in 9-10 Kasım tarihlerinde Bolivya’yı terk ederek Brezilya ve Panama’ya kaçtıkları ortaya çıktı.

İki bakan hakkında, cunta karşıtı gösterilere biber gazıyla müdahale soruşturması kapsamında tutuklama emri çıkarılmıştı.

teleSUR’un haberine göre Bolivya Polis teşkilatı şefi Jhonny Aguilera, Murillo ve López’in ülkeden kaçtıklarını doğruladı.

Ekim ayındaki seçimlerde devlet başkanı seçilen, Morales’in partisi Sosyalizme Doğru Hareket’in adayı Luis Arce 9 Kasım’da göreve başlamıştı. Morales de 10 Kasım da bir yıllık sürgünün ardından ülkesine geri dönmüştü.

Bolivya'nın yeni polis şefi Aguilera, Fernando López’in Brezilya’da, Arturo Murillo’nunsa Panama’da olduğu bilgisine ulaştıklarını açıkladı.

Aguilera haklarında tutuklama kararı bulunan iki eski bakanın kaçtıkları ülkelerdeki faaliyetleri hakkında istihbarat çalışması yapıldığını ve alınan istihbarata göre bundan sonraki adımların atılacağını duyurdu.

İlgili Haber

Bolivya'da zenginlere 'büyük servet vergisi' geliyor

İlgili Haber

Luis Arce, Bolivya Devlet Başkanı olarak göreve başladı

İlgili Haber

Evo Morales ülkesine geri döndü!