İki çocuğu öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, köyün eski muhtarı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi kavga etti.

Servet Başbuş ertesi gün yolda durdurduğu okul servisindeki öğrenciler Taşar ve Hakverdi’ye peş peşe ateş etti.

Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları öğrenildi.

Öte yandan Servet Başbuş’un savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, çocukların aileleri ile sorunları olduğunu anlatan Başbuş, “Kısa bir süre önce de yine tartışmalı durumlar yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip ben çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma ‘çocuklarım size emanet’ dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı” dedi.

Jandarma ekipleri İmat köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Servet Başbuş’un oğlu Z.B. de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.