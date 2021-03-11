İki bin yıllık Gümüşkesen Anıtı'na betonarme hapishane!

Milas'ın Gümüşlük semtinde bulunan ve "Milas'ın 19 Etkileyici Yeri" arasında 7. sırada yer alan Roma dönemine ait Gümüşkesen Anıtı, kent dokusunda uyumlu ve oldukça sevimli bir çevre düzenlemesi içerisinde korunurken şimdi bir betonla hapishaneye çevriliyor.

2016 yılında nedeni belirsiz bir kararla restorasyon için, devletten en çok ihale alan iktidara yakın IC-Limak firmasının eline teslim edildi. Kısa bir süre içerisinde de Milas halkıyla ve anıtı ziyaret amacıyla Milas'a gelen turistlerle parkı çepeçevre saran bir metal duvar marifetiyle ilişiği kesildi, içerisinde yer aldığı küçük parka da, Kültür Bakanlığı'na bağlı Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve IC-LİMAK iş birliğiyle projelendirilen devasa beton bir yapı inşa edilmeye başlandı.

Ancak 2020 yılı içerisinde basına yansıyan bu tarih ve doğa katliamı bir süreliğine durdu. Ancak anıt, içerisinde yer aldığı küçük parkla birlikte hâlâ hapis.

Ender yapılardan biri

Gümüşkesen Anıtı, MS 2. yüzyıla tarihleniyor ve Anadolu'da bugüne kadar çok iyi korunabilmiş ender Antik Roma yapılarından biri olarak biliniyor. Milas Kaymakamlığı'nın sitesinde hâlâ yer alan ‘restorasyon’ öncesi görüntülerinden de bu gayet iyi anlaşılabiliyor. Anıtın hemen dibine inşa edilen devasa beton bina eğer bir şekilde ortadan kaldırılamazsa bu eşsiz tarih görünmez hale gelecek. Milaslılar ve Milas'a anıtı görme umuduyla gelecek turistler artık yüzlerce yıllık bu anıt yerine, anıtı çok yakın mesafede çepeçevre saran, adeta üzerine çöken bir beton yapıyla karşılaşacaklar.

Halk tedirgin

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan ünlü, Halikarnasos Mausoleumu'nun küçük bir benzeri olarak da bilinen Gümüşkesen Anıtı, içerisinde çeşit çeşit ağacın ve çiçeğin yer aldığı mütevazı, küçük bir parkın içerisinde korunmaktaydı. Özel sektörün rant hevesine dikkat çeken Milaslılar, restorasyon adı altında anıta yapılan anlamsız müdahale karşısında tedirginler.