İki belediye meclis üyesi görevinden uzaklaştırıldı

Alınan bilgiye göre, 17 Temmuz 2020 tarihinde tutuklanan Gaziantep'in Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Hurşit Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

AA'da yer alan habere göre, aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol da yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.