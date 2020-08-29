İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

AKP'li Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Malatya Merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özdemir, "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım" dedi. Çınar ise "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Sağlık durumum iyi" diye yazdı.