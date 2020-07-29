İki belediye başkanı BBP'den istifa etti

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) Erzurum Tortum Belediye Başkanı seçilen Muammer Yiğider ile Oltu Belediye Başkanı seçilen Necmettin Taşcı, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı’na açıklama yapan Muammer Yiğider, 23 Temmuz Perşembe günü partisinden istifa ettiğini belirterek, "Kendi istek ve arzumla BBP’den istifa ettim. Bir süre bağımsız belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim. Ancak bugün basında yer alan haberlerde sanki BBP bizim ilişiğimizi kesmiş gibi lanse edilerek haber yapılması bizi üzmüştür" dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı da Yiğider ile aynı gün partisinden ayrıldığını söyleyerek, "Derdimiz halkımıza hizmet, bu millet hizmete susamış, bunları gerçekleştireceğiz. Kimsenin etkisiyle değil, kendi istediğimizle kararlaştırdık ve istifamızı verdik. Vatana, millete ve kuzey ilçelerine hayırlı olsun" diye konuştu.