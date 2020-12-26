İki aile arasında arazi kavgası: Beş kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi’nde öğle saatlerinde aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu söylenen Avcı ve Polat aileleri arasında görüşme sırasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada, üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Beş kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan ikisi de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu, tedavileri süren üç yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de olay yerine gittiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen üç kişi ise gözaltına alındı.