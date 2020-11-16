İhraç sonrası Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİP'ten ihraç edilen Ümit Özdağ'la görüştüğünü ve Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddia ettiği gibi kendisininyeni parti kurmayacağını söylediğini belirtti.

Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:

İYİ PARTİ'den ihraç edilen Ümit Özdağ ile konuştum. Özdağ, ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğu için mahkemeye götüreceğini ve tüm delilleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Özdağ, kesinlikle bir parti kurmayacağını, Abdülkadir Selvi'nin doğru yazmadığını da ekledi. Ümit Özdağ'a neden ihraç edildiğini de sordum. Özdağ şunu söyledi: "Yaptığım açıklamalarla insan haklarına ve hukuka aykırı davranmışım. Ayrıca, Meral Akşener'i kamuoyu önünde eleştirmekle suçlandım. Bir Milletvekili, görüşlerini açıklayamıyorsa, orada insan haklarından söz edilemez. Biz Kuzey Kore Komünist Partisi değiliz. Herkes biliyor ki; bu anayasa taslağı var. Bunu Kaboğlu bana verdi. Hangi partiden kimlerin katıldığını da söyledi. Bunların hepsinin bant kayıtları var. Şimdi arkasında duramıyorlar. Tüm belgeleri itiraz sürecinde mahkemeye sunacağım. Akşener doğru söylemiyor, Kılıçdaroğlu'nu da yanıltıyor. Bana 'Geçmiş olsun' dediniz. Bana değil, Türk milletine doğru söylemeyenlere geçmiş olsun." Özdağ'ı bir gazeteci olarak aradım ve düşüncelerini öğrendim. Sanırım gözler bir süre daha İYİ PARTİ'de olacak. Ümit Özdağ, sorum üzerine Abdülkadir Selvi'yi bu sabah aradığını, "Parti kuracağımı yazmadan önce keşke bana sorsaydın" dediğini de aktardı. Abdülkadir Selvi, kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmiş anlayacağınız. Böylece bu konu da kapanmış oldu...