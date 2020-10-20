İhraç edilen hakim ve savcıların listesi açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ihraç ettiği 11 hakim ve savcının listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 11 hakim ve savcı "FETÖ’yle ilişkili oldukları" gerekçesiyle meslekten ihraç etmişti.

İhraç kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanırken, ilgili hakim ve savcıların listesine de yer verildi.

  • Konya Hakimi Zeki Yıldırım
  • Ankara Hakimi Şerife Şahin
  • Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı
  • Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer
  • Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan
  • Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar
  • Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak
  • Emirdağ Hakimi Ejder Aksak
  • Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula
  • Tarsus Hakimi Bahar Gögüs
  • Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt