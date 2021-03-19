İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 12 kişi gözaltına alındı. Aralarında HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi üyesi Ali Özkan ve HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Şükriye Ercan'ın da bulunuyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da gözaltında.

İHD’den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operaayon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir.

Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/M27cQqJAOa — İHD Genel Merkezi (@ihd_genelmerkez) March 19, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği’ni (İHD) hedef alarak "Canı çıkasıca dernek" demişti.