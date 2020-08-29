İHD: Ağır hasta mahpus Serdal Yıldırım serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, hasta tutukluların serbest bırakılması talebiyle düzenledikleri F Oturması eyleminin 440'ıncısını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi.

İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Ferit Barut'un okuduğu basın açıklamasında, Covid-19 ve akciğer enfeksiyonu belirtileri göstermesine rağmen hastane dönüşü tek başına karantina uygulanamayacağı için hastaneye götürülmediği söylenen ağır hasta mahpus Serdal Yıldırım ve risk altında olan başta hücre arkadaşları olmak üzere tüm engelli, hasta ve risk grubundaki mahpusların derhal serbest bırakılması talep edildi.

Açıklama şöyle:

Ağır Hasta Mahpus Serdal Yıldırım Serbest Bırakılsın!

Covid-19 pandemisi üzerine çelişkili günlük vaka ve test sayıları açıklanırken; hükümet, sağlık meslek örgütlerinin bu konuda somut olarak ortaya koyduklarını inkar etmekle meşgul. Hapishanelerse Covid-19 konusunda tam bir kapalı kutu halinde; Neredeyse her mahpus, görüşler sırasında ailesine şüpheli vakalardan söz ediyor. Ancak dışarıda bile test yaptırmak ve kesin teşhis konulması çok zorken, hapishanelerde bu imkânların hiç kullanılamaması nedeniyle, söylenenler şüphe düzeyini aşamıyor. Sadece bu durum bile, hapishanelerdeki salgın ve mahpusların sağlık durumu konusundaki endişelerimizi giderek arttırmaktadır.

Metris R Tipi Hapishanesi gibi rehabilitasyon ve hasta mahpuslar için tedavi merkezi olarak açılan hapishanelerden maksat ; çeşitli nedenlerle hastalanmış olan mahpusların normal hapishane koşullarda yapılması mümkün olmayan tedavilerinin yapılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi olarak açıklanmakla birlikte, bu işlevi görmedikleri, bu hapishanelere sevk edilen mahpuslara gerekli ve yeterli sağlık hizmeti, hijyen, beslenme, yaşam desteği verilmediği iddia ve tespitleri her geçen gün artmaktadır.

Tek başına kişisel bakımını sağlayamayacak durumdaki mahpusların kötü muameleye maruz bırakıldıkları, ağır ihmale uğradıkları , ağır hastalığı olan kendine bakamayacak durumdaki birden çok mahpusun bir arada tutularak birbirlerine bakmak zorunda bırakıldıkları ve bu hapishanelerde ölüme terk edildikleri de önemli iddialar arasındadır.

Metris R Tipi Hapishanesinde aynı odada tutulmakta olan; yürüyemeyen Serdal Yıldırım, iki eli olmayan Ergin Aktaş ve boyundan aşağısı felçli Abdullah Turan örneğinde olduğu gibi, bu iddiaların gerçeği yansıttığı görülmektedir. Engelli ve ciddi sağlık sorunları bulunan bu üç mahpus birbirlerine yardım ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar.

Bu hafta, 440. F oturmasında, Metris R Tipi Hapishanesi’nde tutulan Ağır hasta mahpus Serdal Yıldırım’ın durumunu sizlerle paylaşacağız.

Serdal Yıldırım; 2012 yılında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle vücudunun belden aşağısı felç kalmış ve kaza sonrası gerçekleştirilen ameliyatla sırtındaki omurlarına platin takılmıştır. Tekerlekli sandalyede yaşamını devam ettiren Serdal Yıldırım, şu anda Metris R tipi Hapishanesi’nde rehabilitasyon amacıyla tutulmaktadır.

Serdal Yıldırım bu hapishanede iken ranzadan hasta taşıyıcı sedyeye alınırken düşürülmüş, belindeki platin yerinden oynadığı için sırt üstü yatamaz hale gelmiştir ve hareket etmesi durumunda çok acı çekmektedir. Sırt üstü yatamadığı için ve sürekli ağrısı olduğundan yeterince uyuyamamaktadır. Ki bu durum iki yıla yakın bir zamandır sürmektedir.

İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesinde yapılan muayenesinde “mutlaka ameliyat olması gerek” denilmiş ancak müdahaleyi Ankara İbni Sina’daki ilk ameliyatı yapan doktorun yapması gerektiği söylenmiştir. Serdal Yıldırım, hapishane koşullarında ameliyat sonrası yeterli bakım ve tedavi yapılmayacağı, saglık sorunları daha da artacağı düşüncesi ile ameliyat olmak istememiştir. Kaldıki, pandemi sürecinde ameliyat olmak bir yana hastaneye dahi götürülmemekte, kontrol ve tedavileri yapılmamaktadır.

Ağabeyi tarafından aktarılan son bilgiye göre; hastalıklarına yeni rahatsızlıklar eklenmiştir. Covid 19 ve akciğer enfeksiyonu belirtileri göstermesine rağmen hastane dönüşü tek başına karantina uygulanamayacağı için hastaneye götürülmediği söylenmekte, birlikte kaldığı mahpuslar da tehlikeye atılmaktadırlar.

Serdal Yıldırım, Coronavirüs olma ihtimalini de düşünerek kardeşine “görüşüme gelmeyin” demiştir.

Ailesi, Serdal Yıldırım’ın pandemi nedeniyle ağır risk grubunda olduğu için serbest bırakılması talebiyle Adalet Bakanlığına dilekçe göndermiş ve başvuruda bulunmuştur. Yetkililer; “ATK’nın riskli gruplarda olan mahpusların tahliye edilmeleri için doktorlar heyetinin vereceği rapor ve kararın 1 Eylül’e kadar belli olacağını ve beklemeleri gerektiğini belirtmişlerdir.”

Sağlık ve yaşam haklarının korunabilmesi için, Serdal Yıldırım ve risk altında olan başta hücre arkadaşları olmak üzere tüm engelli, hasta ve risk grubundaki mahpuslar derhal serbest bırakılsın!

-Serdal Yıldırım Serbest Bırakılsın!

-Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!

-Tedavi Haktır engellenemez!

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu

'Örgüt üyeliği' iddiası

Tekerlekli sandalyesiyle katıldığı HDP etkinlikleri gerekçe gösterilerek 2016 yılında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte eleman kazandırmak” iddiasıyla Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yıldırım’a, bir yıl süren yargılamada 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Yıldırım, cezanın Yargıtay tarafından onanmasıyla üzerine 30 Aralık 2018 tarihinde evine yapılan baskınla gözaltına alınıp, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.