İhalesiz aldığı işi bitiremedi, üstüne 45 milyon lira aldı!

TMSF, Ataşehir’de sahip olduğu arsaları ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesiyle 2016 yılında verdi.

Yapılan belirlemelere göre, gayrimenkullere ilişkin herhangi bir duyuru ve ilan yapılmadığı gibi, bir ihale de yapılmaksızın şirketin teklifi üzerine Fon Kurulu tarafından karar alınarak sözleşme imzalandı.

İşi alan Aksüs Yapı, Reyhan İnşaat ve Marmara Fidancılık ile birlikte projede ortaklığa gidip 2017 yılında 1113 daire ve 44 ticari alandan oluşan Ataşehir Modern projesine başladı.

1 milyar 324 milyon lira gelir beklenen işin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak verildiğini belirten Sayıştay, 2018 yılında yaptığı denetimde ihalesiz biçimde ve keyfi olarak seçilen yüklenicinin bu işi sonuçlandıramayacağının anlaşıldığını vurguladı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, bu durumu bir örnekle anlatan denetçiler, yüklenicinin 28 Ocak 2019 tarihinde Fon’a yaptığı başvuruyla, firma tarafından yaptırılan proje tadilatına ilişkin ruhsata esas ücretin (harç) tutarı olan 1 milyon 308 bin liralık ödemeyi yapamadığına işaret ederek, “Söz konusu bu tutarın Fon tarafından ödenmesini talep etmiş ve 2019/64 sayılı Fon Kurulu Kararı ile de bahse konu tutar Fon bütçesinden ödenmiştir” denildi.

TMSF ise ihalesiz iş verilmesiyle eleştirilerle ilgili sürecin Sayıştay’ın genel denetimini ilgilendirilmediğini belirtirken, yüklenicinin yetersiz olduğuna dair tespiti kabul etmediğini ifade etti.

TMSF’nin verdiği bilgiye göre süreç içerisinde yüklenici inşaat sektöründe yaşanan ekonomik zorlukları gerekçe göstererek, sözleşmede taahhüt edilen asgari hasılat tutarının ilk taksitinin ve devam eden taksit vadelerinin faizsiz olarak ötelenmesi ya da sözleşmenin “hasılat paylaşım usulünün” revize edilerek “kat karşılığı inşaat yapım usulüne” dönülmesini talep etti.

TMSF, Fon menfaatlerine uygun görülmeyen bu taleplerin reddedildiğini ve Aksüs Yapı ile yapılan sözleşmenin 10 Mayıs 2019 tarihinde karşılıklı mutabakat çerçevesinde fesh edildiğini açıkladı.

Sayıştay’ın 2019 yılında yaptığı denetim ise TMSF'nin sözleşmeyi haklı nedenlerle sonlandırılmaması nedeniyle Aksüs Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri Şirketi'ne 45 milyon 382 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldığını tespit etti. Sözleşme kapsamında alınan 31.5 milyon liralık teminat mektubunun iade edildiğini de kaydeden Sayıştay denetçileri, bu durumun TMSF kaynaklarında eksilmeye neden olduğunu vurguladı.