İHA motorlarını üreten şirket Türkiye'ye satışı askıya aldı

Türkiye'deki insansız hava araçlarının (İHA) motorlarını üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products (BRP) firması "kullanımı belirsiz olan ülkelere" yapılan ihracatın askıya alındığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Türkiye'nin Azerbaycan'a Ermenistan ile çatışmalarda kullanması için İHA verdiğinin iddia edilmesi sonrası Kanada hükümeti Türkiye'ye böyle bir adım atılabileceği uyarısı yapmıştı.

Quebec merkezli firma yetkilileri Avusturya'da Rotax adlı fason üreticileri tarafından yapılan motorların Türk Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını geçen hafta öğrendiklerini ve buna ilişkin bir karar aldıklarını açıkladı.

Şirketin Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Martin Langelier Uluslararası Radyo Kanada'ya verdiği yazılı demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ürettiğimiz parçaların askeri teknolojilerde kullanıldığı konusunda bilgilendirildik ve derhal konuya ilişkin bir soruşturma başlattık. Bu süre zarfında parçalarımızı nerede nasıl kullanıldığı belli olmayan ülkelere yaptığımız satışları askıya alıyoruz. Rotax tarafından üretilen tüm uçak motorlarımız tamamen sivil amaçlı üretilmiştir ve sadece sivil kullanım için sertifikalandırılmıştır."