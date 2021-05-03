Iğdır'da tekstil patronlarının yüzsüzlüğü: Maaşı cebimden mi vereceğim?

Iğdır'da tekstil sektöründe çalışan ve "İlk iş günümden bu yana doğru düzgün maaş alamadım. Ya zamanından geç verdiler ya da eksik ödeme yaptılar" diyen işçilerden Serkan ve Ersin yaşadıkları süreci ve kentteki tekstil işçilerinin durumunu anlattı.

Bir araya gelen tekstil işçileri, iş hakları ve güvenliği konusunda eğitimler alarak iş arkadaşlarına bu konuda bir broşür hazırlayacaklarını söyledi. İşçiler haklarını arayacaklarını da vurguladı.

Aylık 1500 liradan fazla maaş yok

Çalışanların "İş-Kur" üzerinden sözleşme ile işe alındığını ifade eden Serkan Gölal, "Ayda sadece 1500 lira İş-Kur üzerinden ödeneğimizi alıyoruz gerisini patronun tamamlaması gerekiyor ama böyle bir şey olmuyor hiç. Bazı kısım şefleri ya da ustabaşı olanlar dışında geriye kalan herkes İş-Kur ödentisi ile ayakta kalıyor" dedi.

Bir başka tekstil işçisi Ersin ise patronların yaptığı İş-Kur usulsüzlüğünü şöyle dile getirdi: "İş-Kur genel olarak anne işçilere öncelik veriyor. Bu nedenle de çocuğu olan kadın işçileri alıyorlar işe ancak İş-Kur'dan gelen ödeme taahhüt ettikleri parayı geçince üstünü elden geri alıyorlar."

Peki hiç şikayet falan olmuyor mu?

Serkan: Oluyor tabi. Ama bir sonucu olmuyor bunların. İşçiler bilinçsiz ve sahipsiz. Kimse el ele verip nedir bu çektiğimiz hakkımızı alalım demiyor. Patronlar da bunun üzerinden devam ettiriyor düzenini. Şikayetler oldu defalarca ama patron açıkça uyardı. "Boşuna şikayet etmeyin, şikayet ettiğiniz memurlar gelmeden önce 'denetlemeye geliyoruz' diyor" diye. Şikayet edenleri işten çıkarmayla korkutuyorlar.

Ersin: Çoğu patron bu İş-Kur mevzusundan kendi akrabasını işe alıyor. Hem işe gelmiyorlar hem de oturdukları yerden maaş alıyorlar. Denetleme olduğunda da bir telefonla hemen hepsi fabrikada oluyor. Denetimciler de "Neden iş başında değilsiniz, neden bu kıyafetlerle buradasınız?" demiyor tabii. Patronun odasında bir çay içiyor gidiyorlar tekrar.

Patronun yüzsüzlüğü: Ne yani size cebimden mi maaş vereceğim?

Serkan: Daha önce BNA Tekstil olarak çalışan firmadaki bir patrona belki on defa gidip maaşımı istedim. Maaş dediğim de bu 1500 lira. Adamlar hem eksik hem zamanından sonra hem de parça parça veriyor maaşları. En son bıktı artık sürekli kapısını çalınca "Yok arkadaş para cebimden mi vereceğim maaşınızı" dedi.

Peki firma ne diyor maaşların geç ödenmesi hakkında?

Ersin: Bir şey demiyorlar ki. Hatta biz "Neden maaşımızı alamıyoruz?" deyince suçlu oluyoruz. "Acaba adamların parası mı yok?" diye düşünüyorduk. Firmanın sahibi ortaklarıyla kavga edince gittiği ertesin gün kendine yeni bir tekstil atölyesi açtı. Bir sürü makina mekan eşya bir günde para buldu. Bize gelince bekle babam bekle. Zaten 50 kişiyle başladığımız işyerinde sabit 5-10 kişi oluyor. Diğer işçiler sabredene kadar sürekli değişiyor çalışanlar.

Yemekler ve hijyene önem veriliyor mu? Korona günlerinde nasıl ilerliyor işler?

Serkan: Valla yemekler şirketlere yaptırılıyor. Çoğu yerin yemekhanesi yok. Gelen yemekler tamam temiz içinden bir şey çıktı diyemem ama doyurucu değil. Tadı tuzu yok. Çok kötü yemekler yedirdiler işçilere. Ben mesela önüme gelen tabldotta çıkan yemeklerden sadece birini yiyebiliyordum. Yemek getiren şirketle sohbet ettik bir ara neden bu kadar kötü yemekler diye orada öğrendik. Bizim patron her işçi için 5-6 liralık yemek ödemesi yapıyor. Yemek firması da ona göre yemekler yapıyordu.

Ersin: Korona mevzusunda öyle özel bir önlem falan yok. Kapalı mekanlarda saatlerce çalıştık. Ha yalan yok kimse hastalanmadı ama tamamen şans eseri. Ne maske dağıtıldı ne başka bir şey. Dip dibe çalıştık her gün yemeklerde beraberdik. Yanımıza aldığımız maskeleri bir hafta kullandığımız oluyordu.

'Benle gelirseniz eski borçlarınızı öderim yoksa unutun'

Serkan: Aylarca maaşları ödemeyen patron, yeni bir firma açında maaş alamayan işçilere önceki ortaklarından kalan işlerden olan ödemeler için tek şartın yeni açtığı firmada çalışmak olduğunu söyledi. Yani aylardır maaş alamadığımız patronun peşinden gidersek maaş vereceğini söylüyor. "Yeter artık" dedik biz de.

Ersin: İşçiler genel olarak haklarını bilmiyor. Patronlar da en çok buna güveniyor. Biz sigortalı mıyız değil miyiz, ne oluyor diye mevzuyu 3 ay sonra öğrendik zaten. Bize bunları da kimse anlatmıyor. En son Birlik Sendikası'ndan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan bazı uzmanlar ile görüştük. Onlar anlattı az çok olanı biteni. Bize düşen de bunları başka işçilere anlatmak. Az çok hakkımızı hukukumuzu bilsek bu kadarı olmazdı.

Peki ek mesai ücretleri?

Serkan: (Gülüyor bir yandan) Abi gerçekten ne ek mesai ne değil ne maaş ne ödeme hepsi ay sonunda belli oluyor. Bir kez ek mesai ücreti dahi almadım. Hatta bunu istemek ayıplanır bile. Öyle bir ortam var.

Her yerde böyle mi?

Ersin: Valla tüm memlekette böyleymiş az çok durum. Ama Iğdır'da daha çok böyle. Batı'da ne kadarsa burada iki katı. Bir de eş dost akraba mevzusu var zaten. Çalıştın çalıştın yoksa ikinci gün işsizsin. Yerine birini buluveriyorlar. Burada zaten dört beş tekstil firması var. Bu anlattıklarımızgibi yürüyor işler. Gelen işçi İş-Kur'a yazdırılır. İş-Kur 1500 lira maaşını verir. Patron onu alır iki taksitte sana ya öder ya ödemez. Halbuki asgari ücret altında birini çalıştırmak yasak değil mi? Yasak ama kimsenin umurunda değil.

Serkan: Genel hava "Böyle gelmiş böyle gider" şeklinde. Ama o kadar da değil. Tamam işsiz kalıyoruz zor zamanlar geçiriyoruz eşimizden dostumuzdan zaman zaman para istiyoruz ama onursuz haysiyetsiz insanlar da değiliz. Patronlar bunu unutuyor herhalde. Biz de hakkımızı hukukumuzu öğrenip yapacaklarımıza bakacağız. Bundan sonrasını biz değil onlar düşünsün. Hem bizim düşünecek neyimiz var ki zaten? Verecekleri 1500 lira para onu da ödemiyorlar zaten. Kaybedecek bir şeyimiz yok.