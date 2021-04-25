İGA’nın cezaları pandemi gerekçe gösterilerek iptal edildi

Hazine’den garanti ödemelerini almaya devam eden İGA’nın 2020 yılına ait cezalarının iptal edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın ortak olduğu İGA’ya salgın gerekçesiyle “kira kıyağı” yaptığını anımsatarak “İGA’nın 2020 yılına ait 1 milyar 45 milyon Avro (yaklaşık 10.5 milyar TL) olan kira borcu pandemi gerekçe gösterilerek tamamen silindi. İktidar ayrıca verdiği garanti kapsamında İGA’ya 2020 yılı için 230 milyon Avro (yaklaşık 2.3 milyar TL) tutarında ödeme yaptı” diye konuştu.

Akın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) İstanbul Havalimanı’nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 2020 yılı boyunca İGA’ya kesilen cezaların tamamının iptal edildiğini söyledi. Akın, iptal işlemine gerekçe olarak salgının gösterildiğini kaydetti.