'İdlib'in güneyinde cihatçılar kimyasal saldırıya hazırlanıyor'

Suriye için Rusya Uzlaşma Merkezi, Heyet Tahrir El Şam (HTŞ, eski adıyla El Nusra) adlı cihatçı çetenin İdlib'in güney kesiminde kimyasal silahlar kullanarak provokasyonlar hazırladığını söyledi.

Suriye için Rusya Uzlaşma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Aleksandr Grinkeviç "Savaşan tarafların uzlaşması için Rusya merkezi, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin güney kesiminde terörist grup Heyet Tahrir El Şam tarafından zehirli maddeler kullanılarak bir provokasyonun hazırlanması hakkında bilgi aldı" dedi.

Askeri yetkili ayrıca, ellerindeki bilgilere göre cihatçıların Zaviye Dağı çevresinde yabancı basın eşliğinde internet üzerinden yaymak için videolar çekmeye hazılandıklarını söyledi. Sputnik Arapça'da yer alana habere göre, HTŞ bu yolla Ortadoğu ve Batı medyasında Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlayan kanalların ilgisini çekmeyi planlıyordu.

Suriye ordusu tarafından yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırılara yönelik olası video provokasyonlarına ilişkin uyarılar ilk kez gelmiyor. Şubat ayında Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Miğferler adlı radikal islamcılara lojistik ve medyatik destek sağlayan çetenin El Kaide güçleriyle işbirliği içinde sahte videolar çektiklerini ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin bazı "tanımlanamayan kimyasal silahlar" içeren saldırısının sözde sonuçlarını gösteren sahte videolar çektiğini söyledi.

Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile Rusya aracılığında 2013 yılında imzalanan bir anlaşmanın bir parçası olarak tüm kimyasal silahlarını imha etmişti. Hükümet ülkede faaliyet gösteren dış destekli cihatçıları daha sonra Batı'nın askeri müdahale bahanesi olarak kullandığı kimyasal saldırılar düzenlemekle suçladı.

Suriye'nin cihatçılara karşı savaşı, 2011'den beri devam ediyor.