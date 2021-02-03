İdlib'de yaralanan asker yaşamını yitirdi

Suriye İdlib'de üç gün önce yaralanan uzman çavuş Basri Demirel'in, kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “31 Ocak 2021 tarihinde Suriye İdlib Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde saat 18.30 sıralarında kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel yaralanmış, kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel; kahraman silah arkadaşımız, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.