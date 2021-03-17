İddianamenin ilk ayrıntıları çıktı: 600'den fazla HDP'liye siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açmasının ardından iddianamenin detayları belli oldu.

Habertürk'teki habere göre, Başsavcı tarafından hazırlanan iddianame 600'ü aşkın sayfadan oluşuyor. Aralarında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile önceki eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li için siyasi yasak isteniyor.

Başsavcılık iddianamesinde hazine yardımının kesilmesi ve partinin mal varlığına tedbir konulmasını da talep ediliyor.