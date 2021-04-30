İcra ve iflas takipleri durduruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Vergi Usul Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre, bahsedilen tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler de duracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şöyle: