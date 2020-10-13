İcra dosyası sayısı 22,9 milyona yükseldi!

Salgın dolayısıyla krizin yükü halkın sırtına yüklenirken, işsiz kalan ve ödeneklere mahkum kalan emekçiler, borçlarını ödeyemez duruma geldi, icra dosyası sayısı arttı.

CHP TBMM Grubu tarafından hazırlanan rapora göre, vatandaşın borcu 25 Eylül-2 Ekim haftasında 4 milyar lira artarak 810.3 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 676 milyar lirası tüketici kredilerinden, 134.3 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklanıyor. Aynı dönemde, tüketici kredileri 1.8 milyar lira kredi kartı borçları ise 2.2 milyar lira arttı.

Bankalara olan borç yüzde 37 arttı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, tüketici kredisi ve kredi kartı borçları ise yılbaşından bu yana 220 milyar liralık artış kaydetti. Bu dönemde tüketici kredileri 202 milyar lira artarken, kredi kartı borçlarındaki artış ise 18 milyar lira oldu. Vatandaşların bankalara olan borcu yılın ilk 9 ayında yüzde 37.2 oranında büyüdü.

310 bin kişi tüketici kredisini, 278 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi

Bu yıl ocak-ağustos döneminde 301 bin 840 vatandaş tüketici kredisini 278 bin 53 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı.

İcra takiplerinin Covid-19 salgını nedeniyle üç aya yakın bir süre durdurulmuş olmasına rağmen, icra dairelerinde bekleyen (UYAP üzerinden açılan dosyalar) dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 606 bin adet artarak 9 Ekim itibarıyla 22 milyon 939 bine yükseldi. Bu yıl 4 milyon 503 bin yeni icra dosyası gelirken, 3 milyon 663 bin dosya ise sonuçlandırıldı.