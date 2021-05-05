İçki sattığı için gözaltına alınan esnaf yaşadıklarını anlattı

İçki sattığı için dükkânı kapattırılıp gözaltına alınan Murat T. (35), neler yaşadığını anlattı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, iki ekip otosuyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile getiren Murat T., “Bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu. Uyuşturucu satanlara böyle baskın yapılmıyor” dedi.

Murat T., polislerin dükkânına telefondan görüntü alarak girdiğini dile getirerek “Alkol satmak yasak, neden satıyorsun?” dediklerini söyledi. Murat T., “Ben de marketlerde satışın devam ettiğini, elimize yasak ulaşmadığını söyledim. Onlar da Süleyman Soylu’nun açıklamalarını gerekçe gösterdiler. Dükkânımı kapattırıp beni karakola götürdüler. Hiçbir şekilde karşı koymadım. Beni saatlerce hiçbir şey demeden beklettiler. Çünkü kendileri de ne yapacaklarını bilmiyordu. Ellerinde bir karar da yoktu, sadece Soylu’nun açıklaması vardı. Sağı solu arayıp nasıl işlem yapılacağını sordular. Tutacak bir şey bulamayınca ifademi alıp serbest bıraktılar” diye konuştu.