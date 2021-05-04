İçki satışı yapan esnaf gözaltına alındı!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, İstanbul Avrupa yakasında bir bakkal ruhsatlı bayinin alkol sattığı için gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Dündar “Avukatımız şu an devrede. Bir şey yapamazlar, en fazla kabahatler kanununu gerekçe gösterip ceza yazarlar. Baskılar sürecek gibi duruyor” diye konuştu.

Dündar, valiliklerin yasak kararlarına karşı mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı için başvurduklarını da açıkladı.

Erol Dündar, dernek üyelerine alışveriş fişleri aldırdığını dile getirerek şöyle konuştu: “İstanbul Valiliği yasaktan sonra baskıya başladı. Alınan karar yasal olsaydı zincir marketler satışa devam etmezlerdi. Onlar sattığına göre henüz yasal bir tebligat yok. Bizlere de yasal bir tebligat yapılmadı sadece ‘alkol satışı yasak’ diyorlar. Genelge kapsamında sadece tekel ruhsatlı yerler kapalı. Ama şu an birçok noktayı kapattırıyorlar.”