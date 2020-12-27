İçişleri Bakanlığı’ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih değil zorunluluk" olduğu belirtildi.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırıldığı belirtilen genelgede şöyle denildi:

"1. Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte; salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur.

Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecektir.

2. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerimizin kesintisiz mesai yapması sağlanacaktır. Buna göre;

- Bakanlığımızın ilgili merkez birimleri (başta Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi-GAMER) ve bağlı kuruluşlarında yeterince personel planlaması yapılacak ve sahadaki durumun 24 saat esasına göre takibi sağlanacaktır.

- Sosyal medyaya yansıyabilecek olan her türlü olumsuz durumun (Covid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar vb.) tespit edilerek gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri anlık olarak gerekli takip faaliyetlerini yürüteceklerdir.

- İl ve ilçelerimizde ise alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik Vali/Kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak herhangi bir aksamaya/boşluğa meydan verilmeyecektir.

3. Vali ve Kaymakamların koordinasyonunda; 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00’den başlayarak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince;

- Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlarımız ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının temin edilmesi/giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacaktır.

- Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce Valilerimize gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşlarımızın mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

- Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınarak, barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecektir.

Bakanlığımızın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamaların yapılması, koordinasyonun sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi, alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."