İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Covid-19 genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid-19 Salgını' konulu ek genelge gönderdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Covid-19 Salgını' konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre:

  • 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak.
  • Genelgeye göre balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri, hafta sonları uygulanan kısıtlama süresince 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
  • Genel kurulları dahil olmak üzere sendikaların yapacağı etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelenecek.
  • Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak.
  • Avukatlar ve noterler istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine izin verilecek.

Haber

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalara ilişkin yeni genelge

 