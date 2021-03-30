İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı toplantıda alınan kararlarla ilgili İçişleri Bakanlığı valiliklere "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Covid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Genelgede Covid-19 bulaşmasında önemli kaynak olduğu belirtilen aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verileceği kaydedildi.

Haber

Kemal Okuyan: İktidar Ramazan'da kapanmayı en baştan planladı, vakaların artmasına göz yumdu