İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere yeni genelge

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı toplantıda alınan kararlarla ilgili İçişleri Bakanlığı valiliklere "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Covid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Genelgede Covid-19 bulaşmasında önemli kaynak olduğu belirtilen aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verileceği kaydedildi.