İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir'' diye yazdı.

Reuters'a konuşan bir yetkili Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının geri gelebileceğini belirtmişti.

Yetkili, toplam vaka sayısının da hükümetin günlük resmi açıklamalarından 5 kat daha fazla olduğuna işaret etmişti.