İçişleri Bakanlığı'ndan sahte 'genelge' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren sahte belgelere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık dün bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir yazıyı da üzerindeki "Sahte içerik" notuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir

YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ. Lütfen" denildi.