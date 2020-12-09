İçişleri Bakanlığı'ndan olta balıkçılığı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.

Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan yurttaşlara bildirilecek.

Belediyelerce, olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.