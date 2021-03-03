İçişleri Bakanlığı'ndan muhtarlık seçimleri için genelge

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede muhtarlık seçimlerinde görev alacak seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını bildirdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nın YSK'nin talebiyle valiliklere gönderdiği genelgeye göre, muhtarlık seçimlerinde görev alacak seçmenler sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "YSK'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Martta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler 'yüksek' ve 'çok yüksek' risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak" denildi.

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