İçişleri Bakanlığı'ndan 'görev belgesi' genelgesi

AKP iktidarının aldığı 17 günlük kapanma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek.

Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.