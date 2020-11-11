İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valililiğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

65 yaş ve üzeri yurttaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.

Valilerce salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri yurttaşların gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.