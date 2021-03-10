İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ilk döneminde Kağıthane - Kabataş hattındaki Fazilet durağına aynı anda 47 yolcunun bindiği iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, savcılığın İBB'ye gönderdiği yazıda, "Tarafınızdan gönderilen excel formatındaki kayıtlara göre 9. durak olarak gözüken Fazilet durağında 71 yolcunun bindiğinin yazılı olduğu, kamera kayıtlarına göre hat boyunca hiçbir durakta bir seferde 71 yolcunun bindiğine ilişkin herhangi bir veri olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Soruşturmada, İBB Hukuk Müşavirliği’nin dosyaya gönderdiği ilk belgelerin "gelişi güzel hazırlandığı, otobüs içi görüntülerle gönderilen bilgiler arasında çelişkiler olduğu" belirlenmişti.

İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen yeni belgelerde bu durakta hiç yolcunun binmediği bildirildi. İçişleri Bakanlığı ayrıca İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında, Beylikdüzü Belediyesi eski AKP Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'ye yönelik sözleri nedeniyle soruşturma izni verilmesine de karar verdi.