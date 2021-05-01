İçişleri Bakanlığı’ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanlarının çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebildiği belirtilmiş ancak sistem çökmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yüklendiği belirtildi.