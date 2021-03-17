İçişleri Bakanlığından Artvin'deki yangınla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Çataklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "AFAD’dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
Artvin - Yusufeli - Dereiçi Köyü’ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 17, 2021
AFAD’dan 1.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi.
Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı.
Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Öğle saatlerinde Dereiçi Köyü'nde başlayan yangında 50’ye yakın ev yandı.