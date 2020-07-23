İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Hiçbir 'FETÖ' itirafçısı görevine iade edilmedi

İçişleri Bakanlığı, 'FETÖ' itirafçısı üç vali yardımcısı, iki kaymakamın görevlerine iade edildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakanlık açıklamasında, ''Söz konusu asılsız habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca, şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. Bugüne kadar hiçbir FETÖ itirafçısı görevine iade edilmemiştir'' ifadelerine yer verdi.