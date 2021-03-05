İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'tematik denetimler' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

"Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği belirtilen genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceği kaydedildi.

Genelgede, Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerlerin, Pazar günü ise otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerinin denetleneceği belirtildi.

Valiliklere gönderilen genelgede alınan kararlar şu şekilde sıralandı: