İçişleri Bakanlığı’ndan 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkmalarına yönelik 6 belediye hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlığın açıklamasında "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir" denildi.

Mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu."