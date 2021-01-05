İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden 'Boğaziçi' açıklaması: Hadsiz slogan...

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini hedef aldı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Rektöre yönelik protestolar sürerken, İçişleri  Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, öğrencileri hedef aldı.

Öğrencilere saldırıda bulunan polislere ilişkin "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü" diyen Çataklı, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganıyla yapılan eylemlere ilişkin, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadesini kullandı.

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'Kayyum rektör istemiyoruz' diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını!

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'AKP bu ülkeyi kayyumla yönetemeyecek!'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilere polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.