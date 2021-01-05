İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden 'Boğaziçi' açıklaması: Hadsiz slogan...

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Rektöre yönelik protestolar sürerken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, öğrencileri hedef aldı.

Öğrencilere saldırıda bulunan polislere ilişkin "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü" diyen Çataklı, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganıyla yapılan eylemlere ilişkin, "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadesini kullandı.