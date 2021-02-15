İçişleri Bakanlığı: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında HDP'nin il ve ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi. 

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