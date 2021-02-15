İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında HDP'nin il ve ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 718 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında HDP'nin il ve ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi.