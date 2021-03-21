İçişleri Bakanlığı: 2 bin 839 işletme, işyeri ve kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tematik denetimlerde, 505 işyeri veya işletmenin tedbirlere uyması için uyarıldığını, 2 bin 839 işletme veya işyeri ile kişiye ise idari işlem uygulandığını açıkladı.

Açıklamaya göre ülke genelinde 81 bin 97 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimler sonucunda toplam 1411 işletme ve işyeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığının tespit edildiği bildirilen açıklamada "505 işyeri veya işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme veya işyeri ile kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri veya işletmeler ile kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 işyeri kapatıldı" denildi.



