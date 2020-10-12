İçişleri Bakanı'ndan Terkoğlu'na argolu yanıt: Kötü yola düşmüşsün

Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı açıklamaları üzerinden "İçişleri Bakanı hangi Cemaatten" başlıklı bir yazı kaleme alarak Soylu'nun Nurcu Mehmet Somuncu ve Arif Önemli isimleriyle tanışıklığını gündeme getirmişti.
Terkoğlu'nun yazısı dikkat çekince Soylu'dan bir açıklama geldi.
Soylu bir blog sitesinden yayınladığı kısa açıklama-yazısında Terkoğlu'nun gündeme getirdiği ilişkileri kabul ederek bunların ayrıntılarını yazdı. Soylu Terkoğlu için "Yazık ki Çocuk! Öğrenecek çok yolun var. Fakat işin başında fitneye düşmüşsün. Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın..." ifadelerini kullandı.
İşte Soylu'nun yazısı: