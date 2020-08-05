İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan denetim uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu "Hepimiz sahada olacağız" dedi.
Bakan Soylu açıklamasında şunlara yer verdi;
Pazarlar— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
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