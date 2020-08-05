İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan denetim uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın, tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bugüne kadar en yoğun denetimin yarın gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Soylu "Hepimiz sahada olacağız" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında şunlara yer verdi;