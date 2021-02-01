İçişleri Bakanı Soylu: IŞİD'in Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'in "Türkiye'deki suikastçısının yakalandığını" duyurdu.

Soylu, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" diye yazdı.